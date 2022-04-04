Украинские военнослужащие героически сдерживают нашествие агрессора на Востоке. оккупанты ежедневно пытаются атаковать, однако терпят только сокрушительные потери.

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Потери врага на Донецком и Луганском направлениях за прошлую неделю

В фейсбуке ООС отчитались, что в течение текущей недели украинским бойцам удалось отразить 51 атаку врага на Востоке Украины. При этом наши защитники уничтожили:

46 танков оккупантов;

92 единицы бронированной техники;

87 единиц автомобильной техники врага;

27 артиллерийских систем;

10 беспилотных летательных аппаратов;

4 самолета;

1 крылатую ракету.

Добавим, что только 3 апреля оккупанты пытались 7 раз атаковать позиции наших защитников на Луганском и Донецком направлениях.

Потери оккупантов в зоне ООС / Фото Операция объединенных сил

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