Українські військовослужбовці героїчно стримують навалу агресора на Сході. Окупанти щодня намагаються атакувати, однак зазнають лише нищівних втрат.

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Втрати ворога на Донецькому та Луганському напрямках за минулий тиждень

У фейсбуці ООС прозвітували, що протягом поточного тижня українським бійцям вдалось відбити 51 атаку ворога на Сході України. При цьому наші захисники знищили:

46 танків окупантів;

92 одиниці броньованої техніки;

87 одиниць автомобільної техніки ворога;

27 артилерійських систем;

10 безпілотних літальних апаратів;

4 літаки;

1 крилату ракету.

Додамо, що лише 3 квітня окупанти намагались 7 разів атакувати позиції наших захисників на Луганському та Донецькому напрямках.

Втрати окупантів у зоні ООС / Фото Операція об'єднаних сил

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