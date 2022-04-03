Відповідну інформацію оприлюднили у Міністерстві оборони України ввечері неділі, 3 березня.

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Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога,
– мовиться у повідомленні.

Водночас наші воїни завдали нищівних втрат окупантам, а саме знищили:

  • 2 одиниці броньованої техніки;
  • 43 військових автомобілі;
  • 1 міномет противника з розрахунком;
  • 2 літаки;
  • 1 безпілотний літальний апарат окупантів.

Окрім цього, Збройні Сили України у зоні проведення ООС підбили російський літак Іл-22.

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