В Генштабе рассказали, что всего на территории Донецкой и Луганской областей за предыдущие сутки отбили 7 атак. Украинские защитники уничтожили немало вражеской техники.
К теме Украине нужно дать новое оружие, которое использует НАТО, а не советское, – Резников
Какую технику россиян уничтожили:
- 4 танка,
- 2 артиллерийские системы,
- 10 единиц бронированной техники,
- 11 единиц автомобильной техники.
Основная цель врага – взятие Мариуполя, Попасной и Рубежного
В ВСУ подтверждают, цель врага – установить полный контроль над Мариуполем, а также взятие Рубежного и Попасной. Враги продолжают вести штурмовые действия на большинстве направлений.
Противник продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру
На Донбассе враг продолжает усиленно обстреливать гражданскую инфраструктуру, говорится об авиаударах и реактивных системах залпового огня. Под вражеским огнем оказались Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Степное, Троицкое, Новобахмутовка, Марьинка и Сладкое.
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