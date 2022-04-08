В Генштабе рассказали, что всего на территории Донецкой и Луганской областей за предыдущие сутки отбили 7 атак. Украинские защитники уничтожили немало вражеской техники.

К теме Украине нужно дать новое оружие, которое использует НАТО, а не советское, – Резников

Какую технику россиян уничтожили:

4 танка,

2 артиллерийские системы,

10 единиц бронированной техники,

11 единиц автомобильной техники.

Основная цель врага – взятие Мариуполя, Попасной и Рубежного

В ВСУ подтверждают, цель врага – установить полный контроль над Мариуполем, а также взятие Рубежного и Попасной. Враги продолжают вести штурмовые действия на большинстве направлений.

Противник продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру

На Донбассе враг продолжает усиленно обстреливать гражданскую инфраструктуру, говорится об авиаударах и реактивных системах залпового огня. Под вражеским огнем оказались Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Степное, Троицкое, Новобахмутовка, Марьинка и Сладкое.

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