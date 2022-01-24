Соответствующую информацию обнародовали в фейсбуке Операции Объединенных сил. Об этом стало известно 24 января.

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Из-за действий оккупантов украинский боец получил ранения

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения,

– сообщили в ООС.

Воина госпитализировали, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Кстати, за прошедшие сутки, 23 января, боевики 10 раз нарушали режим тишины. Они били из минометов калибра 120 и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, артиллерии калибра 122 миллиметров.

Стреляли в направлении Водяного, возле Попасной, Катериновки, Новозвановки, Прицепиловки.

Последние новости о ситуации на Донбассе

23 января руководитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что жители Донбасса якобы "российские граждане". Там считают, что именно Украина и западные страны якобы могут устраивать провокации на Донбассе против людей.

23 января оккупанты на Луганщине выпустили по позициям украинских защитников более 2 десятков 82-вомиллиметровых мин. В частности под вражеским огнем оказались защитники Золотого и Катериновки. Очевидцами такого обстрела стала и съемочная группа 24 канала. Подробнее читайте здесь.

Кстати, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в течение 21 января по меньшей мере 75 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Еще о 156-в Луганской. Всего 231 нарушение режима тишины в зоне ООС в течение суток.

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