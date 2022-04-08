Кого оккупанты хотят отравить "русским миром"

Как видите, в их больных мозгах, оказывается, оккупанты идут "освобождать" свои города! Украина – это, оказывается, "их земля". Чернигов, Сумы, Харьков – перечень перед вами.

Стоящее Кострома и Севастополь продолжают битву за звание города-кладбища

Поэтому, судя по увиденному, они не собираются останавливаться пока не освободят-захватят "свои" (?) города. Принесут туда "русский мир", как это было в Буче, Гостомеле и Ирпене…

Российские оккупанты оправдали вторжение в украинские города, назвав их своими / Фото из Фейсбука Виктора Тарана

А, следовательно, они не остановятся. Нам нужно бороться и готовиться к сложному длительному противостоянию.

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