Оружие – против обычных людей, против нас, заявил президент Владимир Зеленский в обращении в парламент Ирландии.

Темы Из-за войны десяткам стран угрожает голод, – Зеленский выступил перед парламентом Ирландии

Зеленский предупредил об угрозе голода

Он напомнил, что Украина – одно из ведущих государств на мировом рынке продовольствия. Без нашего экспорта будет не просто дефицит, а угроза голода в более десятка странах Африки и Азии.

Очевидно, что физически не будет хватать объемов продукции и существенно возрастут цены.

Россия хочет сорвать посевную

В Украине сейчас время посевной кампании.

Срывать нам посевную, уничтожать нашу инфраструктуру – это сознательно провоцировать продовольственный кризис,

– подчеркнул президент.

В результате этого кризиса может быть политическая турбулентность и вспышки насилия в регионах, где нестабильность становится уже традиционной, а также новый массовый поток беженцев, которые будут просто искать, как выжить.

Смотрите выступление Зеленского перед политиками Ирландии: