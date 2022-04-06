Зброя – проти звичайних людей, проти нас, заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Ірландії.

До теми Через війну десяткам країн загрожує голод, – Зеленський виступив перед парламентом Ірландії

Зеленський попередив про загрозу голоду

Він нагадав, що Україна – одна з провідних держав на світовому ринку продовольства. Без нашого експорту буде не просто дефіцит, а загроза голоду для понад десятка країн Африки та Азії.

Очевидно, що фізично не вистачатиме обсягів продукції і суттєво зростуть ціни.

Росія хоче зірвати посівну

В Україні зараз час посівної кампанії.

Зривати нам посівну, знищувати нашу інфраструктуру – це свідомо провокувати продовольчу кризу,

– наголосив президент.

Внаслідок цієї кризи може бути політична турбулентність та спалахи насильства у регіонах, де нестабільність стає вже традиційною, а також – новий масовий потік біженців, які просто шукатимуть, як вижити.

Дивіться виступ Зеленського перед політиками Ірландії: