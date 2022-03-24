Оккупанты не могут прорваться в Киев, поэтому они охотно занимаются мародерством в области. Так, один из российских наемников позвонил родственникам, чтобы узнать, насколько удачным был его "улов".

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Наемник кичится награбленным перед родными

В телефонном разговоре он просит узнать, во сколько в России оценивают видеокарту и другие комплектующие к компьютеру. И как только он слышит ответ на вопрос, то с удовольствием выкрикивает: "В принципе, эта командировка меня окупила". После этого два орка заливаются смехом.

Если вы думаете, что он ограничился одним украденным компьютером, то это не так.

Я пойду взламывать квартиры, н***й! Высокоэтажек здесь д***я, десятиэтажных, н***й. Буду взламывать дома,

– подчеркнул оккупант.

Слушайте полностью разговор орка, который хвастается награбленным:

Жена в разговоре попросила мужа не озвучивать все это. Но он смело заявил, что на фоне всего, что совершают российские солдаты, его поступок – не преступление.

Это х***я. Здесь по домам е***т из минометов,

– подчеркнул он.

В СБУ напоминают, что "двухсотым" точно не понадобится награбленное. Так что орк зря радуется, так как есть высокие шансы, что домой его привезут в пакете.

К теме – СБУ накануне опубликовала очередной разговор оккупантов – смотрите видео: