Окупанти не можуть прорватися до Києва, тож вони залюбки займаються мародерством в області. Так, один із російський найманців зателефонував до родичів, щоб дізнатися, наскільки вдалим був його "улов".

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Найманець хизується награбованим перед рідними

У телефонній розмові він просить дізнатися, у скільки на Росії оцінюють відеокарту й інші комплектуючі до комп'ютера. І щойно він чує відповідь на питання, то з задоволенням вигукує: "У принципі, це відрядження мене окупило". Після цього двоє орків заливаються сміхом.

Якщо ви думаєте, що він обмежився одним викраденим комп'ютером, то це не так.

Я піду зламувати квартири, н***й! Високоповерхівок тут д***я, десятиповерхових, н***й. Буду зламувати будинки,

– наголосив окупант.

Слухайте повністю розмову орка, який хизується награбованим:

Дружина у розмові попросила свого чоловіка не озвучувати усе це. Але він сміливо заявив, що на фоні усього, що роблять російські солдати, його вчинок – не злочин.

Це х***я. Тут по будинках ї***ать з мінометів,

– наголосив він.

У СБУ нагадують, що "двохсотим" точно не знадобиться награбоване. Тож орк дарма тішиться, адже є високі шанси, що додому його привезуть в пакеті.

До теми – СБУ напередодні опублікувала чергову розмову окупантів – дивіться відео: