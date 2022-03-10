Враг рассматривает варианты совершения провокаций

Российские оккупанты цинично обстреляли больницы в Мариуполе, заявив, что там были украинские военные. Теперь враг готов к провокации в Харьковской области.

Это важно Оккупанты запустили ракеты в аэропорт близ Кривого Рога

В СБУ сообщили, что российские оккупанты рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области. Они хотят обвинить в этом ВСУ.

Также в СБУ заявили, что враг рассматривает варианты совершения и других провокаций.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Достойно внимания – Россия заявляет, что в Украине работали биохимические лаборатории: смотрите видео