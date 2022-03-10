Ворог розглядає варіанти вчинення провокацій
Російські окупанти цинічно обстріляли лікарні в Маріуполі, заявивши, що там були українські військові. Тепер ворог готовий до провокації на Харківщині.
Це важливо Окупанти запустили ракети в аеропорт поблизу Кривого Рогу
У СБУ повідомили, що російські окупанти розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині. Вони хочуть звинуватити в цьому ЗСУ.
Також у СБУ заявили, що ворог розглядає варіанти вчинення й інших провокацій.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.
Варте уваги – Росія заявляє, що в Україні працювали біохімічні лабораторії: дивіться відео