Як повідомив "Дніпро оперативний", за попередньою інформацією, постраждалих немає. Ракети зачепили будівлю аеропорту, утворились ями по 5 метрів глибиною.

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Це вже не перший ракетний удар по Дніпропетровщині

Зазначимо, що лише 8 березня окупанти скоїли ракетний удар по шкільному стадіону у селищі Григорівка на Дніпропетровщині. Українські прокурори розпочали кримінальне провадження – за порушення законів та звичаїв війни.

Також ще на початку березня над летовищем Дніпра помітили ворожі літаки. Через це в області звучала протягом кількох годин сирена. Активно працюють в регіоні так звані "антидронові групи", завдяки їхній роботі летять донизу ворожі безпілотники.

Дивіться відео вибуху:

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