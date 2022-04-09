Об этом сообщило Харьковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

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Оккупанты продолжают убивать мирных жителей и ни в чем невинных детей. Очередное преступление Россия совершили и в Харьковской области.

Когда Сергей Пиев возвращался домой в конце рабочего дня, решисты обстреляли его автомобиль из стрелкового оружия. В результате мужчина погиб на месте.