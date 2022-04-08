Система "Экоцентр" контролировала мощностью дозы гамма-излучения в 39 стационарных точках. О разграблении стало известно 8 апреля.

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В результате вооруженной агрессии Российской Федерации ГСП "Экоцентр" было ограблено, а серверные помещения, которые занимались обслуживанием и обработкой этой информации, изъяты оккупантами,

– говорится в сообщении.

Теперь система, контролировавшая радиационное состояние, не работает и нуждается в восстановлении.

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