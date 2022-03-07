Люди четко заявили, что Чаплинка – это Украина. Они не хотят, чтобы их "освобождали" российские оккупанты. По словам одного из участников акции, на мирном протесте собралось около трех тысяч человек.

Важно Херсон – это Украина, мы не хотим жить в другом государстве, – городской глава

Они остановили колонну российской техники на асканийском перекрестке. Враг начал стрелять.

Собралось около 3000 чаплинцев и жителей района. На асканийском перекрестке остановили колонну и стреляли. Двое раненых,

– отметил один из участников протеста.

Жители Чаплинки показали, как относятся к российским оккупантам / Скриншот из фейсбука Александра Посунько

Чаплинка – поселок городского типа, расположенный в Херсонской области (между Новой Каховкой и Армянском). Видео протеста можете просмотреть по ссылке.

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