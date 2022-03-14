В компании заявили, что гуманитарные конвои и эвакуация людей из-за разрушенного города пока невозможны.
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Враг уничтожил мост между Энергодаром и Запорожьем
Транспортное сообщение между Энергодаром и Запорожьем потеряно! Оккупанты разбомбили мост в районе Каменского,
– говорится в сообщении.
Оккупанты разрушили мост между Энергодаром и Запорожьем / Фото Энергоатома
Объезд возможен только по плохим дорогам через горячие точки, где размещены боевые позиции врага. Кроме того, рашисты не пропускают людей через Токмак и другие населенные пункты по пути.
Гуманитарные конвои и эвакуация людей пока невозможны.
Сообщение между Энергодаром и Запорожьем утрачено / Фото Энергоатома
Россияне уничтожили мост между Энергодаром и Запорожьем: смотрите видео
Напомним, ранее российские оккупанты разворовали гуманитарный груз, который доставили в Энергодар.