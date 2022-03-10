Такую информацию сообщили в телеграм-канале ГСЧС Украины. Здание Главного управления находилось в городе Мариуполь.

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Добрались отбросы и до здания Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области... Проклятые освободители в агонии расстреливают в Мариуполе все – роддома, больницы, жилье мирных жителей, школы и детские сады,

– сообщили в телеграм-канале.

Напомним, что ГСЧС является центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере гражданской защиты. В обязанности службы входит защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, а также гидрометеорологической деятельности.

"Никогда вам, российские захватчики, не отмыться от этой позорной войны, которую вы начали против свободы и человечности. Считайте дни до своего поражения и готовьтесь отстроить все, что разрушили", – с возмущением обратились в ГСЧС Украины.

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