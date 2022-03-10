Таку інформацію повідомили в телеграм-каналі ДСНС України. Будівля Головного управління знаходилась у місті Маріуполь.

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Дісталися покидьки і до будівлі Головного управління ДСНС України у Донецькій області... Кляті визволителі в агонії розстрілюють у Маріуполі усе – пологові будинки, лікарні, житло мирних мешканців, школи та дитячі садки,

– повідомили у телеграм-каналі.

Нагадаємо, що ДСНС є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. До обов'язків служби входить захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності.

"Ніколи вам, російські загарбники, не відмитися від цієї ганебної війни, яку ви почали проти свободи і людяності. Рахуйте дні до своєї поразки і готуйтеся відбудувати усе, що зруйнували", – з обуренням звернулись у ДСНС України.

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