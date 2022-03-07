Разрушение произошло вечером 6 марта – возле здания Харьковского апелляционного суда раздались два взрыва.

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В результате этого сооружение получило значительные повреждения.



Повреждены помещения Харьковского апелляционного суда / фейсбук Верховного Суда

Взрывная волна полностью выбила окна, существенно повредила внутренние помещения, а также сгорела крыша.

Здание стоит полностью без окон и дверей. Также горела крыша, последствия пожара мы пока не совсем можем понять. Повезло, что выдержали плиты перекрытия,

– написала председатель Харьковского апелляционного суда Елена Грошева.

Известно, что до разрушения в суде закончили капитальный ремонт. Во время реставрационных работ была сохранена первобытная архитектура здания, цветовая гамма оформления помещений.



Разрушили помещение Харьковского апелляционного суда / Фейсбук Верховного Суда

"Ничего, отремонтируем его еще раз после нашей победы. Главное, чтобы все были живы и здоровы", – добавила Грошева.

По ее словам, когда-то здание терпело разрушение во время Второй мировой войны — правое крыло главного фасада было полностью разрушено, после чего его восстановили.



Харьковский апелляционный суд ранее отреставрировали / Фейсбук Верховного Суда

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