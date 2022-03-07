Руйнування сталося ввечері 6 березня – біля будівлі Харківського апеляційного суду пролунало два вибухи.
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Внаслідок цього споруда зазнала значних ушкоджень.
Пошкоджене приміщення Харківського апеляційного суду / фейсбук Верховного Суду
Вибухова хвиля повністю вибила вікна, суттєво пошкодила внутрішні приміщення, а також згорів дах.
Будівля стоїть повністю без вікон і дверей. Також горів дах, наслідки пожежі ми поки не зовсім можемо зрозуміти. Пощастило, що витримали плити перекриття,
– написала голова Харківського апеляційного суду Олена Грошева.
Відомо, що до руйнування в суді майже закінчили капітальний ремонт. Під час реставраційних робіт було збережено первісну архітектуру будівлі, кольорову гаму оформлення приміщень.
Зруйнували приміщення Харківського апеляційного суду / фейсбук Верховного Суду
"Нічого, відремонтуймо її ще раз після нашої перемоги. Головне, щоб усі були живі та здорові", – додала Грошева.
За її словами, колись будівля зазнавала руйнування під час Другої світової війни — праве крило головного фасаду було повністю зруйновано, після чого його відновили.
Харківський апеляційний суд раніше відреставрували / фейсбук Верховного Суду
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