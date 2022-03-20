Как сообщили в Мариупольском горсовете, в школе искусств прятались примерно 400 мариупольцев, среди которых женщины, дети и пожилые люди.
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Известно, что здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Фашистские войска России продолжают геноцид украинского народа и мирных жителей Мариуполя. Каждый военный преступник ответит за свои преступления против человечества, против мариупольцев,
– отметили в Мариупольском горсовете.
Ситуация в Мариуполе критическая
Заметим, что ситуация в Мариуполе критическая. Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что еды в городе осталось на неделю. Российские орки держат Мариуполь в окружении. Оккупанты не пропускают туда гуманитарную помощь.
Оккупанты с особой жестокостью и цинизмом обстреливают жилые кварталы, школы, роддомы и другие места, где скрываются мирные жители. В частности, раньше враг:
- полностью уничтожил роддом в центре города, больницу, детское отделение и терапию. Погибли три человека. Среди них был один ребенок – девочка.
- нанес авиаудар по драмтеатру Мариуполя. Однако бомбоубежище в здании выдержало атаку, люди живы и начали выходить из укрытия.
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