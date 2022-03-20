Як повідомили у Маріупольській міськраді, у школі мистецтв ховалося приблизно 400 маріупольців, серед яких жінки, діти та люди похилого віку.

Важливо Найскладнішим напрямком залишається Маріуполь, – Денисенко

Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Фашистські війська Росії продовжують геноцид українського народу та мирних жителів Маріуполя. Кожен військовий злочинець відповість за свої злочини проти людства, проти маріупольців,

– наголосили у Маріупольській міськраді.

Ситуація у Маріуполі критична

Зауважимо, що ситуація у Маріуполі критична. Член української делегації у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що їжі у місті лишилося на тиждень. Російські орки тримають Маріуполь в оточенні. Окупанти не пропускають туди гуманітарну допомогу.

Окупанти з особливою жорстокістю та цинізмом обстрілюють житлові квартали, школи, пологові та інші місця, де ховаються мирні мешканці. Зокрема, раніше ворог:

повністю знищив пологовий будинок у центрі міста, лікарню, дитяче відділення і терапію. Загинуло троє людей. Серед них була одна дитина – дівчинка.

завдав авіаудару по драмтеатру Маріуполя. Проте бомбосховище в будівлі витримало атаку, люди живі і почали виходити з укриття.