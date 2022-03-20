Радник глави МВС Вадим Денисенко розповів в ефірі телемарафону UAразом, яка ситуація в місті склалася за добу, передає 24 канал. Він наголосив, що полк "Азов" продовжує героїчно обороняти місто і відбивати атаку ворога.

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Традиційно найскладнішою залишається ситуація в Маріуполі і на сході країни. У Маріуполі дуже мужньо захищається полк "Азов", морпіхи, територіальна оборона,

– розповів Денисенко.

Та додав, що росіяни кинули все що у них було, щоб щось зробити з цим містом, яке три тижні стоїть, попри варварські дії Росії.

Останні новини з Маріуполя

Нагадаємо, на сьогодні, 20 березня запланована евакуація мирних жителів з Маріуполя. У місті гуманітарна криза, люди залишись без води, їжі та під постійними обстрілами.

Окупанти нещадно стирають Маріуполь з лиця землі та не пропускають гуманітарну допомогу.

Наразі з Маріуполя вдалось евакуювати понад 4 тисячі людей.

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