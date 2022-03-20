Про це розповіли у Генштабі Збройних Сил України 20 березня. Зазначили, що захисники продовжують ефективно протистояти росіянам.

До теми Війська Росії стікатимуть кров'ю, – екскомандувач армії США припустив подальші дії Путіна

"Протиповітряна оборона Повітряних сил ЗС України збила 3 російських бойових вертольоти", – зазначили у Генштабі.

Що робив ворог

Окупанти протягом доби зосереджували зусилля на поповненні поточних втрат. Вони відновлювали частково знищену техніку та перекидали іноземних військових найманців до прикордонних з Україною районів.

Розв'язували хронічні проблеми окупаційних військ, що діють на території України, з логістикою,

– розповіли у Генштабі.

Може зацікавити – нічне звернення президента: дивіться відео