Про це в ефірі 24 каналу сказав екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес. Він розглядає кілька ймовірних сценаріїв.

Зверніть увагу В наступні 7 днів Росія виснажиться, – екскомандувач армії США

Що може робити Путін

"Путін буде змушений або дозволити його військами залишатись там, де вони вже є, і стікати кров'ю. Вони будуть продовжувати стікати кров'ю. Або він буде шукати спосіб вийти з цього", – зазначив Ходжес.

Він наголосив, що може помилятись. Тому не варто виключати, що Путін буде продовжувати свої дії.

Сподіваюсь, що тиск – і зовні, і всередині Росії – примусить Кремль змінити плани,

– зауважив Ходжес.

Ситуація у Росії

Протести проти війни у Росії, можливо, змінили б щось. Однак світ чудово бачить, що там відбувається, коли росіяни намагаються висловити невдоволення.

"Таких людей, у яких вистачає сміливості на це, не так багато, як хотілося б. Можливо, це могло б змінити щось. Не знаю", – сказав Ходжес.

Інтерв'ю з екскомандувачем військами США в Європі: дивіться відео