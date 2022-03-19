Евакуація з Маріуполя триває

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє 24 канал.

До теми Люди на своїх авто чи пішки виходять з Маріуполя, – Верещук

Вона розповіла, що на 20 березня планують евакуацію для населених пунктів Київщини та виїзд людей з Маріуполя у Запоріжжя.

Завтра плануємо маршрути евакуації для населених пунктів Київської області, продовження евакуації маріупольців до Запоріжжя та доставку гуманітарних вантажів у Харківській області,

– заявила Верещук.

З Маріуполя у Запоріжжя виїхали понад 4 тисячі людей

Міністерка повідомила, що 19 березня з Маріуполя до Запоріжжя евакуювали 4 128 людей. З них – 1 172 дитини.

Також з міста Мангуш до Бердянська мікроавтобусами було перевезено майже 500 маріупольців. Уже зранку 20 березня маріупольці зможуть виїхати на автобусах до Запоріжжя.

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