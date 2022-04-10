Алексей Арестович объяснил, что одно – это Мариуполь, другое – север зоны ООС.

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"Точнее 2,5 – это попытка взять наши районы обороны на юго-западе Луганской области – Рубежное, Попасная, Северодонецк, Лисичанск. Однако ему это не удается. И от Изюма к юго-западу – тоже не удается", – пояснил Арестович.

Кроме того, он сообщил, что продолжаются тяжелые бои за Мариуполь. Однако наши войска держат оборону.

"Еще одно направление, где противник пытался предпринимать тактически-наступательные действия – это населенный пункт Александровка в Херсонской области. Успеха не было и он понес потери численностью около ротны тактической группы", – добавил Советник главы ОП.

Брифинг Алексея Арестовича за 10 апреля