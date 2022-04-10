Олексій Арестович пояснив, що один – це Маріуполь, інший північ зони ООС.

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"Точніше 2,5 – це намагання взяти наші райони оборони на південному заході Луганської області – Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Проте йому це не вдається. І від Ізюма на південний захід – також не вдається", – пояснив Арестович.

Крім того, він повідомив, що тривають важкі бої за Маріуполь. Проте наші війська тримають оборону.

"Ще один напрямок, де противник намагався робити тактично-наступальні дії – це населений пункт Олександрівка у Херсонській області. Успіху не мав та зазнав втрат чисельністю близько ротни тактичної групи", – додав Радник очільника ОП.

Брифінг Олексія Арестовича за 10 квітня