Об этом заявил в эфире телеканала "Freeдом" глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает 24 канал.
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Почему оккупанты цинично бомбят украинские города
По его словам, украинская армия получила немало опыта за 8 лет войны на Донбассе. Хотя сейчас у оккупантов есть преимущества в технике и живой силе, но ВСУ успешно отбиваются с помощью тактики и умения вести боевые действия.
Украинские военные сильно уничтожают рашистов, поэтому они и разрушают украинские города.
Поэтому враг боится вести уличные бои, заходить в большие города. Тактика, которую он принимает – уничтожение городов, особенно крупных, ракетными, бомбовыми ударами, артиллерией, чтобы сеять панику у местного населения. Печально известный пример – это Мариуполь,
– отметил Павел Кириленко.
Враг пытается посеять панику среди гражданских, но им это не удается. Люди отрицательно настроены против оккупантов и готовы бороться за Украину.
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