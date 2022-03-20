Про це заявив в ефірі телеканалу "Freeдом" голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає 24 канал.

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Чому окупанти цинічно бомблять українські міста

За його словами, українська армія здобула чимало досвіду за 8 років війни на Донбасі. Хоч зараз окупанти мають переваги в техніці та живій силі, але ЗСУ успішно відбивається за допомогою тактики та вміння вести бойові дії.

Українські військові добряче нищать рашистів, тому вони й руйнують українські міста.

Саме тому ворог боїться вести вуличні бої, заходити у великі міста. Тактика, яку він приймає, – знищення міст, особливо великих, ракетними, бомбовими ударами, артилерією, щоб сіяти паніку в місцевого населення. Сумнозвісний приклад – це Маріуполь, – зазначив Павло Кириленко.

Ворог намагається посіяти паніку серед цивільних, але їм не вдається це зробити. Люди негативно налаштовані проти окупантів і готові боротися за Україну.

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