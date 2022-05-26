На протяжении суток 25 мая российские оккупанты чуть ли не сильнее били из артиллерии по Лисичанску. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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В результате попадания снаряда в гуманитарный центр, повредился волонтерский автомобиль. Он доставлял еду на Луганщине всем, кто в ней нуждался.

Враг пытался штурмовать нашу оборону близ Устиновки и в то же время артиллерией уничтожал это село и расположенный рядом город Лисичанск. В результате двое погибших в Устиновке и один – в самом Лисичанске. Зафиксировано попадание снаряда в центр предоставления резинопомощи, поврежден волонтерский автомобиль, которому доставлял еду на Луганщину,

– проинформировал Сергей Гайдай.

Среди разрушений – 11 многоэтажек и здание предприятия "Импульс" в Северодонецке, 8 многоэтажек и частных домов, дом культуры и ЦНАП в Лисичанске, 4 дома в Привилле, по 2 – в Новодружеске и Горном.

Это все города, разной площади и с разным количеством населения, но города. В селах и поселках повреждений жилого фонда в разы больше,

– добавил глава Луганщины.

Гайдай рассказал, что Северодонецк и Новозвановка за прошедшие сутки выдержали еще несколько авиационных ударов.

Последствия вражеских обстрелов в Луганской области / Фото ОВА

Ситуация на Донбассе по данным Генштаба

Российские оккупанты в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Востоке. Они пытаются возобновить наступление на Славянск.

За сутки 25 мая захватчики обстреляли из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чеполь, Довгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок.

На Донецком направлении главной задачей захватчиков полностью захватить Лиман. Враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В Луганской области главной целью оккупантов является закрепиться в Северодонецке. Они штурмовали Устиновку, но успеха не имели.

Бои продолжаются и на Бахмутском направлении. Враг попытался наступать на Камышевахе, Липовом и Нагорном, но безрезультатно.

На Авдеевском направлении захватчики штурмовали Красногоровку, Каменку, Авдеевку и Пески, успеха не имели.

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