На обнародованных фотографиях и видео видно, что ужасные разрушения в этот день получили сразу несколько жилых домов. Вероятно, уничтожение многоэтажек уже стало нормой для русской орды.

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Оккупанты обстреляли несколько районов

На одной из записей показали дом, который еще пылает. Там заметно, что больше всего пострадала одна сторона практически разбитого здания. Однако и не уцелела там ни одна из квартир, поскольку у всех, по меньшей мере, полностью выбиты окна.

Многоэтажка, в которую попал снаряд: смотрите видео

Также обнародовали фото многоэтажки, где снаряд уничтожил вход в подъезд. Там большинство окон не так повреждено, однако неизвестно, насколько повреждена конструкция опорных стен.

Разрушенный вход в подъезд в Харькове / Фото из телеграма "Труха"

Чуть ли не самое плохое положение в харьковском районе Салтовка. Там в домах практически снесены большие части домов. При этом рядом отсутствуют военные объекты, поэтому это лишь демонстрирует циничность орков.

Уничтоженный дом на Салтовке / Фото из телеграма "Труха"