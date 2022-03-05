Окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Харкова: жахливі фото та відео руйнувань

На оприлюднених світлинах і відео видно, що жахливих руйнувань у цей день зазнали одразу кілька житлових будинків. Ймовірно, знищення багатоповерхівок вже стало нормою для російської орди.

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На одному із записів показали будинок, який ще палає. Там помітно, що найбільше постраждав один бік будівлі, який практично розтрощили. Проте й не вціліла там жодна з квартир, оскільки у всіх, щонайменше, повністю вибиті вікна.

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Також оприлюднили фото багатоповерхівки, в якій снаряд знищив вхід у під'їзд. Там більшість вікон не так пошкоджені, проте невідомо, наскільки пошкоджена конструкція опорних стін.



Зруйнований вхід до під'їзду в Харкові / Фото телеграму "Труха"

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