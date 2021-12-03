Очевидцами обстрелов стали местные жители. Они говорят: целили в тот же район, что и в прошлый раз.
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Оккупанты бьют по инфраструктуре
Приблизительно в 15:15. Сейчас уже обесточена станция Кондрашевская-Новая. Прицельно бьют по инфраструктуре,
– рассказали жители Станицы.
Между тем, пишут СМИ, по информации жителей окрестностей Луганска, в направлении Станицы проехала автоколонна. На ней были пушки большого калибра.
Уже после этого и начали раздаваться взрывы – из района поселка Веселенькое. После этого колонна вернулась в направлении Луганска.
Во время предварительных обстрелов разрушили электросети
При предварительном обстреле Станицы Луганской были разрушены электрические сети. Без электроэнергии осталось более 1000 местных абонентов – не только в Станице, но и в соседнем Малиновом.
Смотрите на карте, где расположена Станица Луганская:
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