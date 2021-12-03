Очевидцами обстрелов стали местные жители. Они говорят: целили в тот же район, что и в прошлый раз.

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Оккупанты бьют по инфраструктуре

Приблизительно в 15:15. Сейчас уже обесточена станция Кондрашевская-Новая. Прицельно бьют по инфраструктуре,

– рассказали жители Станицы.

Между тем, пишут СМИ, по информации жителей окрестностей Луганска, в направлении Станицы проехала автоколонна. На ней были пушки большого калибра.

Уже после этого и начали раздаваться взрывы – из района поселка Веселенькое. После этого колонна вернулась в направлении Луганска.

Обратите внимание! Местные жители говорят, что 29 ноября по Станице уже били – из Зеленого Гая. Это традиционная тактика оккупантов.

Во время предварительных обстрелов разрушили электросети

При предварительном обстреле Станицы Луганской были разрушены электрические сети. Без электроэнергии осталось более 1000 местных абонентов – не только в Станице, но и в соседнем Малиновом.

Смотрите на карте, где расположена Станица Луганская:

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3 декабря в результате вражеских обстрелов на Донбассе получил ранение украинский военный.

Состояние раненого медики оценивают как удовлетворительное.

Только за день враг атаковал наши позиции 6 раз.

Трижды боевики использовали вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

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