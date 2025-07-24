Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

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Что известно об ударе по Харькову?

После обеда 24 июля городской голова Харькова сообщил об ударе по городу. В частности, в 17:21 он информировал, что зафиксирован удар в Индустриальном районе боевым дроном типа "Черника".

Прилет в частном секторе,

– сообщил Терехов.

Вскоре мэр города предоставил детали относительно вражеского удара по Индустриальному району.

Повреждено частное домовладение, гараж, выбиты стекла, пострадали гаражи и электросети,

– отметил мэр Харькова.

К счастью, обошлось без раненых и погибших.

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Напомним, что Россия 24 июля уже атаковала город. Так, утром агрессор ударил по густозаселенному микрорайону Харькова двумя управляемыми авиабомбами весом по 250 килограммов каждая.

Терехов сообщал, что было повреждено 20 жилых домов: 17 многоэтажек и 3 частных домохозяйства в Шевченковском и Холодногорском районах. Взрывной волной было выбито 612 окон.

Вражеский удар также оставил воронку на дорожном покрытии. Кроме этого, сгорели 7 автомобилей, еще 18 – повреждены. Разрушениям подвергся также производственный цех текстильного предприятия, админздание одного из коммунальных предприятий и его складское помещение.

Мэр Харькова отметил, что рядом была электрическая подстанция. К счастью, ее повреждения не критичны.