Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

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Що відомо про удар по Харкову?

Після обіду 24 липня міський голова Харкова повідомив про удар по місту. Зокрема, о 17:21 він інформував, що зафіксовано удар в Індустріальному районі бойовим дроном типу "Черніка".

Приліт у приватному секторі,

– повідомив Терехов.

Невдовзі мер міста надав деталі щодо ворожого удару по Індустріальному району.

Пошкоджено приватне домоволодіння, гараж, вибиті шибки, постраждали гаражі та електромережі,

– зазначив мер Харкова.

На щастя, минулося без поранених та загиблих.

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Нагадаємо, що Росія 24 липня вже атакувала місто. Так, зранку агресор вдарив по густозаселеному мікрорайону Харкова двома керованими авіабомбами вагою по 250 кілограмів кожна.

Терехов повідомляв, що було пошкоджено 20 житлових будинків: 17 багатоповерхівок та 3 приватних домогосподарства в Шевченківському та Холодногірському районах. Вибуховою хвилею було вибито 612 вікон.

Ворожий удар також залишив вирву на дорожньому покритті. Крім цього, згоріли 7 автівок, ще 18 – пошкоджено. Руйнацій зазнав також виробничий цех текстильного підприємства, адмінбудівля одного з комунальних підприємств та його складське приміщення.

Мер Харкова зазначив, що поруч була електрична підстанція. На щастя, її пошкодження не критичні.