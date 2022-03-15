Работает гумкоридор из Сумской области в направлении Полтавы

В обращении к украинцам Зеленский рассказал, что работает коридор из Сум, Тростянца, Лебедина, Шостки, Конотопа в направлении Полтавы.

Кстати У оккупантов нет корней, нет памяти и нет души, – Зеленский

Вместе с тем, оккупанты не остановили обстрелы и сорвали работу гуманитарных коридоров в Киевской области.

Президент также сообщил, что несколько дней подряд остается заблокированной колонна с гуманитарным грузом для Мариуполя.

Все же понемногу происходит выезд людей из окруженного города на частном транспорте,

– заявил глава государства.

Президент поблагодарил всех, кто спасает людей. Речь идет о работниках ГСЧС, полиции, врачах и военных.

Дневное обращение Зеленского за 15 марта: смотрите видео