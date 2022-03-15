Древний Чернигов и Остер переживают жесткую атаку со стороны России

Об этом президент сказал во время обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Он отметил, что минувшей ночью почти по всей территории Украины была воздушная тревога.

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Зеленский заявил, что ракетным ударом оккупантов разрушен аэропорт в Днепре. По словам главы государства, в Харькове российские авиабомбы падали на жилые кварталы.

Также там работала российская артиллерия и минометы. Президент добавил, что продолжаются бои в Харьковской области – в Изюме и Чугуеве. В результате ракетного удара по телевышке в Ровно – 19 погибших.

Древний Чернигов и Остер переживают такую ​​жесткую атаку со стороны России, что она стерла в пыль любые претензии на культурную связь со временами Руси,

– заявил президент Украины.

Зеленский сказал, что "у оккупантов нет корней, нет памяти и нет души". Он отметил, что враг нанес удары по Киеву, в результате чего известно о 5 погибших.

Поэтому он обратился к россиянам, сказав, что оккупанты бомбили Киев, который в России называют "мать городов российских".

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