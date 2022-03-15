Древній Чернігів та Остер переживають жорстку атаку з боку Росії

Про це президент сказав під час звернення до українців, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що минулої ночі майже по всій території України була повітряна тривога.

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Зеленський заявив, що ракетним ударом окупантів зруйнований аеропорт у Дніпрі. За словами глави держави, у Харкові російські авіабомби били по житлових кварталах.

Також там працювала російська артилерія та міномети. Президент додав, що тривають бої у Харківській області – в Ізюмі та Чугуєв. Унаслідок ракетного удару по телевежі у Рівному – 19 загиблих.

Древній Чернігів та Остер переживають таку жорстку атаку з боку Росії, що вона стерла у пил будь-які свої претензії на культурний зв'язок з часами Русі,

– заявив президент України.

Зеленський сказав, що "в окупантів немає коріння, немає пам'яті і немає душі". Він зазначив, що ворог завдав ударів по Києву, внаслідок чого відомо про 5 загиблих.

Через це він звернувся до росіян, сказавши, що окупанти бомбили Київ, який у Росії називають "мать городов русских".

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