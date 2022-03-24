Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, за месяц войны России против Украины оккупанты совершили 64 нападения на учреждения здравоохранения, обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили 6 медиков.

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В частности авиацией и артиллерией Россия разрушила 135 учреждений здравоохранения. Из них 9 уже невозможно восстановить.

В Сумской области российские войска похитили последний автомобиль экстренной медицинской помощи, поэтому сейчас оказывать помощь людям, которые в ней нуждаются, местная больница Тростянца не имеет возможности.

Обращаюсь к мировому сообществу усилить санкционное давление на государство-агрессора для прекращения военного вторжения в Украину и вывод рашистских захватнических войск с украинской территории,

– написала Денисова.

Напомним, что нападения оккупантов на медицинских работников и учреждения здравоохранения являются грубым нарушением статей 18 и 22 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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