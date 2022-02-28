Около 20:00 на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет. Позже Сапожко добавил, что после авианалета в Броварах ранены 6 человек.

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Местные говорят, что из-за постоянных обстрелов и авиаударов в Броварах не прекращаются пожары.

Кроме того, как сообщил депутат городского совета Алексей Дорошенко, в Бровары заходят российские оккупанты.

Добавим, что с 28 февраля в Броварах начинается комендантский час, потому что не исключают возможности воздушной тревоги.

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