Близько 20:00 на околиці Броварів в бік Києва було здійснено авіаналіт. Пізніше Сапожко додав, що після авіанальоту у Броварах поранено 6 осіб.
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Місцеві кажуть, що через постійні обстріли та авіаудари в Броварах не припиняються пожежі.
Окрім того, як повідомив депутат міської ради Олексій Дорошенко, до Броварів заходять російські окупанти.
Додамо, що з 28 лютого у Броварах починається комендантська година, там не виключають можливості повітряної тривоги.
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