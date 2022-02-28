Харківська мерія уточнила, що через обстріли у місті зруйновано 87 житлових будинків у різних районах. З повним переліком можна ознайомитися за посиланням.

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В Індустріальному районі:

на вулиці Бібліка;

Великій Кільцевій;

Сергія Грицевця;

Миру.

У Київському районі:

на вулиці Саперній;

Наталії Ужвій;

Дружби Народів;

Труфанова;

Шевченка;

на проспекті Академіка Курчатова.

У Московському районі:

на вулиці Познанській;

Валентинівській;

Бучми;

Героїв Праці;

Світлій;

Академіка Павлова;

Леся Сердюка,

проспекті Тракторобудівників.

У Немишлянському районі:

на вулиці Амосова.

У Холодногірському районі:

на вулиці Золочівській;

Великій Панасівській;

Самодіяльній.

У Шевченківському районі:

на вулиці Новоолександрівській;

Балакієрва;

Дерев'янка;

Клочківській;

Новгородській;

Отакара Яроша;

Сумгаїтській;

Старицького;

23 Серпня;

Людвіга Свободи;

на проспекті Науки;

на провулку 23 Серпня.

Раніше міський голова Ігор Терехов наголосив, що Харків вперше переживає таке за свою багаторічну історію. Снаряди там потрапляють у житлові будинки й вбивають мирних мешканців.

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