Точна кількість жертв від російських "Градів" у Харкові наразі встановляється. Як наголосив радник глави МВС Антон Геращенко, це – черговий військовий злочин Путіна.

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Він також закликав поширювати відео з ракетними ударами окупантів по українських містах у Росію. Щоб там бачили, як їхні війська "визволяють" (насправді ж – убивають) цивільних.

Обстріл спальних районів Харкова: дивіться відео

У мережі повідомляють, що під прицілом окупанта в Харкові опинилися райони Олексіївка, Салтівка, Павлополь, де сумарно проживає близько мільйона мешканців.

Російська армія б'є по Харкову з "Градів". По житлових кварталах – з систем залпового вогню, якими неможливо цілитися, адже вони "б'ють по площах". Є жертви серед цивільного населення. Путін іще на одне коло глибше занурив себе в пекло, – емоційно написав ведучий 24 каналу Артем Овдієнко.

Росія обстріляє спальні райони Харкова: дивіться відео

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