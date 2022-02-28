Точное количество жертв от российских "Градов" в Харькове устанавливается. Как отметил советник главы МВД Антон Геращенко, это очередное военное преступление Путина.

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Он также призвал распространять видео с ракетными ударами оккупантов по украинским городам в Россию. Чтобы там видели, как их войска "освобождают" (на самом деле – убивают) гражданских.

Обстрел спальных районов Харькова: смотрите видео

В сети сообщают, что под прицелом оккупанта в Харькове оказались районы Алексеевка, Салтовка, Павлополь, где проживает около миллиона жителей.

Российская армия бьет по Харькову из "Градов". По жилым кварталам – из систем залпового огня, из которых невозможно целиться, ведь они "бьют по площадям". Есть жертвы среди гражданского населения. Путин еще на один круг глубже погрузил себя в ад,

– эмоционально написал ведущий 24 канала Артем Овдиенко.

Россия обстреляет спальные районы Харькова: смотрите видео

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