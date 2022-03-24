В этот лагерь попадают гражданские лица, пытающиеся покинуть город в блокаде. По информации Генштаба ВСУ, с мариупольцами работают сразу сотрудники ФСБ.

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Людей допрашивают сотрудники ФСБ

Карательные органы проводят так называемые "фильтровальные мероприятия". На Мариуполе оккупанты не ограничиваются. В районах Кременной и Рубежного также зафиксированы факты насильственной эвакуации граждан Украины. Людей увозят на территорию Воронежской области.

Отметим, что ранее протест против эвакуации людей в Россию выразил МИД Украины . По данным дипведомства, в фильтрационные лагеря перевезли по меньшей мере 6 тысяч мариупольцев. Параллельно враг не позволяет уехать из города тем людям, которые хотят уехать в Запорожье.