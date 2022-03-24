Как рассказала Ирина Верещук, Украине очень трудно организовать "гуманитарные коридоры". Враг нарушает все договоренности и обстреливает мирных жителей.

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Послы во главе колонны

Греческий министр иностранных дел был готов идти во главе колонны в Мариуполь. Как выяснилось, он не один был готов на такой поступок.

Обращались турецкие послы, дипломаты других стран, но ничего это не дало. Сейчас уже люди могут покинуть Мариуполь на легковых автомобилях или пешком, добраться до Мангуша или Бердянска, а оттуда отправиться в Запорожье,

– рассказала Верещук.

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