Об этом Олег Синегубов рассказал в эфире телеканала "Рада". Он добавил, что такая тактика для россиян не нова.

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Украинцев по принуждению вывозят в Россию

Эта их тактика известна. Не впервые они ее применяют: они берут город в блокаду, доводят до критической ситуации по всем направлениям и после этого предлагают условный коридор, чтобы якобы спасти людей, переправить в Россию,

– отметил он.

Глава области подчеркнул, что у людей по сути нет выбора. Но у ОВА есть информация, что жителей области заставляют выезжать в страну-агрессора.

Что касается вражеских подступов к Харькову, то они не получаются. В то же время Синегубов добавил, что риск атаки сохраняется. В настоящее время ВСУ отодвигают оккупантов от Харькова в Дергачевском направлении.

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