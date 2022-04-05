Про це Олег Синєгубов розповів в ефірі телеканалу "Рада". Він додав, що така тактика для росіян не є новою.

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Українців вимушено вивозять до Росії

Ця їх тактика відома. Не вперше вони її застосовують: вони беруть місто у блокаду, доводять до критичної ситуації по всіх напрямках і після того пропонують умовний коридор, щоб нібито врятувати людей, переправити до Росії,

– зазначив він.

Очільник області підкреслив, що у людей по суті немає вибору. Але в ОВА є інформація, що мешканців області змушують виїжджати до країни-агресорки.

Що стосується ворожих підступів до Харкова, то вони не вдаються. Водночас Синєгубов додав, що ризик атаки зберігається. Наразі ЗСУ відсувають окупантів від Харкова у Дергачівському напрямку.

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